Le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou était cette semaine sous la loupe des experts de la FAF. Une commission de cette instance s’est déplacée pour examiner la demande de la JS Kabylie, pour une éventuelle homologation de ladite enceinte pour la Champions League africaine. Selon la direction du club, la réponse devrait être positive au vu des améliorations apportées au stade. La démarche visant l’homologation de ce terrain est indispensable à la JSK, qui veut y accueillir ses adversaires, à commencer par les Guinéens de Horaya Conakry, comme l’atteste la déclaration de son président, Chérif Mellal.

La rencontre est prévue le 13 ou 14 du mois courant pour le compte du match-aller du second tour de cette compétition. Pour le boss kabyle, la réponse de l’instance fédérale nationale devrait être positive car toutes les réserves qui avaient être émises, selon ses termes, ont été levées. A rappeler que ce rapport établi par la FAF sera, dans une prochaine étape, transmis à la confédération africaine de football. Cette dernière, après lecture, devra envoyer des experts pour inspecter à nouveau ce stade en vue d’une réponse définitive. Trois volets seront sous la loupe des inspecteurs de la CAF, à savoir en premier lieu, l’examen des conditions sécuritaires sur le terrain et dans les gradins. En deuxième lieu, la CAF devra vérifier l’état de la pelouse et enfin l’éclairage au cas des rencontres seraient programmées en nocturne.

La première rencontre face au club soudanais d’Al Merreikh avait été jouée, faut-il le rappeler, au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, devant des milliers de supporters. Pour beaucoup de supporters, même ce stade arrange les affaires de la JSK, « qui est toujours dans son fief ». Toutefois, le choix du stade du 1er-Novembre obéit surtout à des détails techniques car les joueurs ont l’habitude de jouer sur sa pelouse, différente de celle du premier. Chose pour laquelle, la direction du club veut accélérer la cadence en vue de son homologation avant la prochaine confrontation devant un autre géant du football africain. Un bras de fer infernal attend les Canaris, qui devront contre vents et marées arracher une victoire la plus large possible pour se prémunir des assauts de l’adversaire, qui les attendra sur ses bases deux semaines plus tard. Par ailleurs, le club phare de la Kabylie, profitant de cette période de repos, a programmé deux rencontres amicales en vue de préparer cette prochaine confrontation africaine. La première s’est jouée avant-hier et s’est soldée par une victoire face au RC Kouba (3-2).