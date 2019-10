Dans cette rencontre, les coéquipiers de Saâdou étaient absents sur le rectangle vert, avec notamment une défense incapable de protéger son périmètre et la caution aurait pu être plus salée. Ce compartiment a confirmé son incapacité à assurer et rassurer. Bien qu’ils aient joué à l’extérieur de leurs bases, les Canaris étaient partis avec un léger avantage devant une équipe nouvellement promue et qui de surcroît n’a pas brillé depuis le début du championnat en figurant à la dernière place. Ils étaient favoris malgré tout. Mais, force est de constater que les poulains de Velud ne sont pas préparés pour garder le rythme. Jusqu’à présent, ils évoluent en dents de scie alignant victoires inattendues et défaites tout aussi surprenantes. Ils ne donnent aucunement l’air de pouvoir rester parmi le premier carré avec des résultats peu rassurants. Cette incertitude sera, d’ailleurs, plus grande car les prochaines rencontres ne seront pas si faciles à négocier. La plus proche est celle qui attend les Canaris au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine. Mercredi 23 octobre, ils iront croiser le fer avec l’équipe locale du CSC dans une confrontation très difficile. Les Constantinois, qui pointent à la 7e place voudront à tout prix remonter dans le classement en profitant de cette journée à domicile. Les trois points de la rencontre seront difficiles à enlever des griffes des Sanafirs qui ne se laisseront sans doute pas faire sur leur terrain et devant leurs supporters. Mais en fait, l’inquiétude que suscitent ces prestations, mi-figue, mi-raisin, des Canaris ne plane pas uniquement sur leur avenir dans le championnat. La suite de la Champions League africaine sera tout aussi incertaine si les choses restent en l’état. Ayant hérité du groupe de la mort dans cette compétition, les Canaris devront être à la hauteur d’affronter les gros cylindres du continent à savoir l’ES Tunis, le Raja de Casablanca et l’AS Vita Club. Avec la prestation d’avant-hier à Chlef, les Jaune et Vert vont se faire bouffer comme de petits oiseaux. Une situation qui contraint, donc, coach Velud à trouver des panacées en toute urgence. Arranger les affaires du compartiment défensif n’apparaît point comme une tâche facile mais plutôt obligatoire si la JSK veut vraiment poursuivre la compétition. La première confrontation dans cette joute africaine pointe déjà à l’horizon avec une difficile empoignade avec les Africains de l’AS Vita Club, le 29 du mois d’octobre en cours à Tizi Ouzou. La barre technique kabyle a du pain sur planche. Préparer une équipe avec une telle défense n’est pas une sinécure, mais l’expertise de Velud rend l’espoir permis. D’ailleurs, il l’a prouvé face à deux grands ténors du continent, Al Merreikh du Soudan et le Horaya Conakry. Les Canaris s’en sont sortis admirablement.