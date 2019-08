À son retour sur le banc du Real Madrid en mars dernier, Zinedine Zidane aurait été très clair auprès de Florentino Pérez et attendait que le président merengue fasse signer Eden Hazard ainsi que Paul Pogba dès le premier mercato. Pérez est donc parvenu à honorer sa promesse pour Hazard, mais ne semble pas en mesure d’en faire de même pour Pogba. Après des semaines de spéculations et de témoignages en interviews et en conférences de presse, la star de Manchester United semble être bien partie pour poursuivre à Old Trafford. Ce qui irriterait au plus haut point Zinedine Zidane. Selon les informations de Sport, le fait que Florentino Pérez ne mettrait pas au parfum Zinedine Zidane concernant les efforts du Real Madrid dans la course à la signature de Paul Pogba, prouverait à l’entraîneur que son président ne compterait pas tenir parole pour le joueur de Manchester United. La colère de Zidane serait grandissante en interne et une démission serait à prévoir si son effectif ne subissait pas quelques retouches d’ici la fin du mercato fixée à demain. Affaire à suivre…