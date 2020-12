L'Equipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) pourrait affronter à deux reprises le Sénégal en amical, les 26 et 28 décembre au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation en vue du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), prévu en janvier prochain à Alger et qualificatif à la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie, dont la phase finale se jouera en mars au Maroc. La FAF est dans l'attente de la confirmation de ces deux joutes amicales, précise-t-elle. Les joueurs du sélectionneur national Mohamed Lacet sont entrés hier, en stage bloqué à Sidi Moussa, et ce jusqu'au 28 décembre, en présence de 31 joueurs dont 16 évoluent dans des championnats étrangers.

Liste des 31 joueurs convoqués

Hamza Boualem (USM Alger), Boumengouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui Salah Eddine (Académie FAF), Khoumani Abdelhak (JS Saoura), Hanfoug Fouad (CR Belouizdad), Cherdoudi Brahim El Khalil (ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse (Académie FAF), Lalam Abdelghani (Paradou AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Paradou AC), Belas Brahim (CR Belouizdad), Akherib Lahlou (JS Kabylie), Garat Anes (Paradou AC), Mohra Abderezak (DRB Tadjenanet), Zaimeche Rafik Moataz (Paradou AC), Benahmed Zineddine (RC Relizane), Abdellaoui Noham (AS Saint-Etienne/ France), Aid Alamin Mohemed (Olympique lyonnais/ France), Beghdadi Yanis (Stade de Reims/ France), Boukemouche Amine (Union Sportive d'Orléans/ France), Dougui Adam (Queens Park Rangers/ Ecosse), Hadji M'hamed Younes (Stade de Reims/ France), Khetir Rayan (ex-Olympique de Marseille/ France), Kraouche Rayan Mehdi (FC Metz / France), Lagha Yanis Alladoum (Olympique lyonnais/ France), Lounici Mohand Mokrane (FC Sochaux/ France), Mahious Nadir (Montrouge FC 92 / France), Moussaoui Imran (Olympique de Marseille/ France), Nottebaere Djbril (Amiens SC/ France), Ouali Massile (En Avant Guingamp/ France), Ouchouache Anis (Amiens SC/ France), Zuliani Edhy Yvan (Toulouse FC/ France).