Le Paradou participera pour la première fois de son histoire à une compétition internationale, après une saison 2018-2019 réussie sur tous les plans. Les jeunes Pacistes pouvaient même croire au titre à quelques journées de la fin, dans la mesure où ils étaient à un seul point du leader, l’USM Alger. Demain soir, les joueurs du coach portugais, Francesco Chalo, auront un rendez-vous avec l’histoire et un premier match comptant pour le tour préliminaire de la coupe de la CAF, qui les opposera à la formation guinéenne du Kamsar Club, au stade du 5-Juillet à partir de 20h. L’équipe est bien stable en dépit des départs de quelques éléments chaque année. C’est, justement, cette stabilité qui explique le bon fonctionnement de cette équipe, chère au président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, son fondateur. Pour préparer sa saison, l’équipe du PAC a séjourné en Slovénie d’où elle vient de rentrer sur Alger pour préparer le match de demain. En Slovénie, le Paradou a disputé 5 matchs amicaux. Résultats techniques : 3 victoires et 2 défaites. Les victoires ont été réalisées face, respectivement à l’Ittifak FC d’Arabie saoudite (3-1), l’équipe hongroise, ZTE FC Zalaegerszeg (3-2) et El Hazm Saoudi (3-0). Quant aux deux matchs perdus, ils l’ont été devant le club hongrois Pakisi Se (1-2) et Al Wihda d’Arabie saoudite (0-3). A Alger, l’équipe a disputé, il y a huit jours, un match amical contre le MC Oran qu’elle avait gagné (2-0). Tous ces matchs amicaux ont très bien servi au coach Chalo, lequel doit juste effectuer les derniers réglages aujourd’hui pour présenter le «onze» le plus performant face à cette équipe guinéenne, dont l’historique ne contient que trois finales de championnat perdues en 2004, 2006 et 2013. En Guinée, le Club industriel de Kamsar a participé à un «Tournoi des Clubs africains» organisé par la Ligue guinéenne de football (GFP). La Ligue guinéenne de football a lancé, le 28 juillet dernier, son tournoi organisé pour les quatre clubs guinéens qui prendront part à la campagne africaine. Et c’est le Hafia FC et le Club industriel de Kamsar qui ont ouvert cette compétition. Dans cette rencontre de préparation pour les deux adversaires, le club de Kamsar a inscrit le seul but du match à la 31’ grâce à Michel Millimono. C’est le score final de ce premier match du Club industriel de Kamsar. Par la suite, Kamsar a affronté le Santoba FC pour le compte de la deuxième journée de ce tournoi, le club du général Mathurin Bangoura s’est montré plus fort que le Santoba au stade de la mission de Kaloum. Au final le CI Kamsar gagne (3-1) et enchaîne avec une seconde victoire. Et c’est, donc, demain que les Guinéens retrouveront pour la première fois le club algérien du Paradou AC en match comptant pour les préliminaires de la coupe de la CAF. Sur cette rencontre le joueur paciste, Bouchina dira : «Il faut faire le plein face à Kamsar. Certes, le match sera très difficile face à une équipe qu’on ne connaît pas assez, mais nous ferons tout ce qui est en notre possible pour aller de l’avant et prendre option avant la manche retour.» Ces paroles pleines de confiance laissent les fans du PAC bien optimistes quant à un bon début dans cette historique participation de leur club en coupe de la CAF.