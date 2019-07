Un accord final a été conclu entre le groupe ETRHB Haddad et une entreprise algérienne privée pour la reprise des actions du groupe actionnaire majoritaire de l’USM Alger. « Après des négociations durant les jours précédents, un compromis a été vite trouvé entre les deux parties. Toutes les modalités de l’opération ont été évoquées durant les négociations. La procédure de l’opération sera entamée dans les jours qui viennent et les signatures se feront lors d’une conférence de presse », a précisé le club dans un communiqué. L’identité de l’entreprise sera dévoilée une fois les premières signatures entamées et après la provocation d’une réunion du conseil d’administration, a ajouté la même source qui précise que «les repreneurs ont de leur côté promis que tous les moyens humains et financiers seront mis à la disposition du club pour hisser encore l’USMA vers le professionnalisme».