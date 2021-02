L’entraîneur, Mouaz Bouakkaz, a été présenté, lundi dernier à la presse, par la direction de l’USM Bel Abbès, comme étant le nouveau coach de cette formation, au moment où le président de la SSPA du club, Abdelghani El Hennani est entré en contact avec Lakhdar Adjali. S’exprimant devant les journalistes, Bouakkaz a indiqué que pour lui, Morsli Bengorine et Bouanani, respectivement directeur général, manager général et secrétaire général, « sont (ses) seuls interlocuteurs », tout en considérant son engagement avec l’USMBA « officiel et réglementaire ». Le bras de fer engagé entre le staff administratif de l’équipe et les actionnaires de la SSPA du club, à leur tête El Hennani, risque de jouer un mauvais tour à l’équipe. Le président du conseil d’administration, qui ne reconnaît pas la désignation de Bouakkaz à la barre technique, a noué des contacts avec Adjali pour lui confier les rênes techniques de son équipe. L’USMBA risque ainsi de se retrouver avec deux entraîneurs.