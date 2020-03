Une équipe d'inspection de la CAF séjourne en Algérie pour une mission de travail qui prendra fin aujourd'hui et au cours de laquelle elle inspectera les stades Mustapha-Tchaker de Blida et 5-Juillet d'Alger, sélectionnés par la FAF pour abriter les matchs des éliminatoires du Mondial-2022. Outre l'inspection de ces infrastructures, l'équipe de la CAF composée de l'Egyptien Mazen Ahmed Marzouk Mohamed et de l'ancienne légende du football sénégalais Khalilou Fadiga, visitera aussi les hôtels concernés lors des compétitions et les hôpitaux qui serviront pour les matchs dans le lieu concerné. Dans un cadre subsidiaire, elle se rendra aussi dimanche au stade Olympique d'Oran prévu pour les Jeux méditerranéens 2021. Cette visite de travail intervient suite à la circulaire de la CAF du 2 février 2020 relative au projet d'inspection des stades par l'instance continentale pour la prochaine campagne qualificative du Mondial-2022.