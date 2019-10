Les Canaris accueillent les Aigles noirs des Hauts-Plateaux, ceux de l’ES Sétif, aujourd’hui à 17H au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour le compte de la 7e journée du championnat de Ligue 1. Cette explication à huis clos s’annonce chaude, vu les intentions des deux antagonistes. Les camarades du dernier rempart, Abdelkader Salhi, qui

reprend du service depuis le match retour de la Champions League face au Horaya Conakry, vont devoir arracher les trois points de la rencontre des griffes des Aigles sétifiens, qui ne vont certainement pas se laisser faire. Aujourd’hui donc, les Jaune et Vert accueillent leurs adversaires hors du stade du 1er-Novembre à cause de la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP, à l’envahissement du terrain lors de la rencontre qui les avait opposés au CR Belouizdad (défaite 0-3). La lourde défaite dans cette confrontation a donné l’occasion à certains « pseudos supporters » pour provoquer des troubles dans les gradins puis l’envahissement du terrain. Leur nombre, pour rappel, ne dépassait pas quelques dizaines alors que les supporters kabyles étaient fortement présents par dizaines de milliers. Cet après-midi donc, Hamroun et consorts joueront avec un moral fraîchement retapé. La qualification pour la phase des poules de la C1 leur a permis de remonter le moral, qui était au plus bas après les incidents survenus à Tizi Ouzou face au CRB, qui ont grandement influé sur les capacités mentales des joueurs. Le coach Velud avait, justement, trouvé d’énormes difficultés à préparer ses joueurs pour la confrontation africaine. Un mental en berne avec une défense très faible. C’est justement avec cette même défense que la JSK va évoluer cet après-midi à Bologhine, mais avec plus de tonus. Face à l’ESS, les Canaris devront attaquer tout en comptant sur la défense pour repousser les assauts de l’adversaire. Les Sétifiens, de leur côté, viendront à Alger non pas pour se défendre, mais pour profiter de la situation afin d’engranger le maximum de points. Les protégés de Kheïreddine Madoui mettront, sans nul doute, à profit le fait que les Canaris soient privés de leurs supporters et de leur terrain pour revenir avec un bon résultat. Raison pour laquelle, Velud a, semble-t-il, préparé son échiquier pour affronter cette situation exceptionnelle. Cette explication en privé sera décisive pour le retour des Canaris, où une victoire est nécessaire pour retaper le moral d’un club qui va continuer à jouer à huis clos durant les trois prochains matchs. Par ailleurs, il convient de signaler que la guerre entre la direction de Chérif Mellal et l’ancien président Moh Cherif Hannachi est désormais déclarée. Ce dernier est sorti de son silence après l’accusation directe et franche de Mellal. Accusé d’être derrière les incidents du match face au CRB, l’ancien président a, selon nos sources, décidé d’ester en justice son successeur pour ses propos. Des propos tenus après la suspension infligée par la CD de la LFP. En tout état de cause, la guerre risque encore d’influer sur les prestations des Canaris, qui s’apprêtent à revenir dans le championnat et à affronter de grosses cylindrées africaines.