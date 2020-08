Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra aujourd'hui, sa réunion périodique, dans le cadre d'une séance de travail qui sera principalement consacrée à l'élaboration de la feuille de route relative à la prochaine saison. Il s'agira, d'ailleurs, de fixer les procédures légales d'organisation de la compétition et les mesures qui ont un lien direct avec les délais de signature ainsi que la répartition des tranches d'âge. Selon l'ordre du jour annoncé par la FAF, plusieurs dossiers seront en débat lors de ce conclave, qui sera élargi aux présidents des Ligues (LFP, LNFA, LIRF, LNFF et Futsal) qui présenteront les rapports d'activités de leurs structures respectives. D'autre part des rapports des différentes commissions (finances, coupe d'Algérie, médicale, Chambre nationale de résolution des litiges, arbitrage, football féminin, coordination avec les Ligues, statut du joueur et commission de Futsal et Beach-soccer), ainsi que le bilan financier de l'exercice 2019, seront également à l'ordre du jour. De plus, les membres du BF assisteront à d'autres présentations, à l'instar du projet «FAF School», celui de la feuille de match électronique avec offre financière. Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, avait insisté auprès des responsables concernés pour qu'il accélèrent la réflexion sur la nouvelle saison, conformément à la stratégie de travail qu'il a suivie pour faire face aux décisions prises par le BF, il y a une semaine, en particulier les implications des décisions de suspendre le championnat et d'appliquer les accessions, sans les rétrogradations. Pour le président de la FAF, il est très important de tourner définitivement la page de la saison 2019-2020 et de préparer la nouvelle saison 2020-2021. Encore faut-il savoir que les dernières décisions du Bureau fédéral ont suscité plusieurs réactions, négatives, de la part de certains responsables de clubs alors que l'organe exécutif avait pris l'initiative d'organiser une consultation écrite élargie aux membres de l'Assemblée générale avant de prendre une décision qui satisferait l'écrasante majorité. La période du mercato a débuté le 5 août dernier et s'étalera jusqu'au 27 octobre prochain.

La réunion du BF, aujourd'hui, est d'une importance capitale, puisque c'est à travers elle que les grandes lignes de la prochaine saison seront tracées et définies. Le processus de mise en oeuvre de la nouvelle saison nécessite l'achèvement d'un ensemble de procédures, dont la plus importante est de déterminer les groupes d'âge, ainsi que le nombre de joueurs autorisés à être qualifiés et de fixer le nombre maximum de joueurs pour chaque équipe. Ce sera d'ailleurs au directeur technique national, Ameur Chafik, de le faire, lui qui a eu une réunion hier en présence de Zetchi, des membres de la DTN et de quatre techniciens exerçant au niveau des catégories jeunes de clubs. Cette réunion a porté sur les championnats jeunes élites (U15 - U17 - U19) de la saison 2020-2021, les championnats jeunes du Sud, le championnat U14 (FB à 9), les tranches d'âge des différentes catégories, la catégorie réserve et enfin la gestion des championnats (LNFJ). Ce seront donc les résultats de la réunion d'hier qui seront proposés aux membres du BF aujourd'hui, pour trancher. En outre, le BF doit également adapter les mesures liées au championnat amateur à ses différents niveaux, en tenant compte du changement intervenu dans le système pyramidal adopté au niveau national, après la suppression de la Ligue inter-régions, en échange du «dépouillement» de la Ligue 2 de son caractère «professionnel». Pour le moment, la FAF refuse absolument d'annoncer une quelconque date de début de la prochaine saison, car la question reste liée à l'obtention du feu vert des plus hautes autorités du pays, après la levée du confinement et surtout l'amélioration de la situation épidémiologique. D'ailleurs, la FAF est prête à débuter la nouvelle saison vers la fin de l'année en cours. D'autre part, le BF présentera les résultats financiers de l'année 2019, aux membres de l'organe exécutif pour approbation, dans une étape qui sert de prélude à la programmation d'une Assemblée générale ordinaire, une fois le confinement levé, la FAF étant tenue d'organiser une AG ordinaire consacrée à l'évaluation du résultat de ses activités, ce qui devait se faire en avril dernier, mais a été reportée en raison de la suspension de toutes les activités sportives, des assemblées générales des ligues et des clubs. À noter que la prochaine Assemblée générale de la FAF verra la mise en place des trois commissions qui seront chargées de préparer la date des élections, prévues en mars 2021, coïncidant avec la fin du mandat olympique et en conséquence, les commissions de candidatures et de recours seront également installées ainsi que le comité de supervision des élections. La Chambre de résolution des litiges présentera son rapport sur le contentieux, en plus de celui des différentes commissions, dont celles de l'arbitrage et de la coupe d'Algérie.