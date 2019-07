Le capitaine des Lions de la Téranga, Cheikhou Kouyaté, affirme que son équipe est prête pour le rendez-vous de demain. « Nous allons disputer cette finale pour la gagner bien évidemment. Nous on ne pense pas à une revanche. C’est une finale et il faut la gagner point barre», affirme le joueur de Crystal Palace. Et d’ajouter : « On veut écrire notre propre histoire et l’histoire du pays en remportant ce premier titre pour le Sénégal et faire plaisir derrière à notre peuple. Pour ça, on fera tout pour réaliser cet objectif. L’équipe est prête pour en découdre avec l’Algérie, si le match était programmé pour demain (mercredi, NDLR), on sera prêt pour la bataille. » A propos de l’absence de Koulibaly pour cette finale pour cause de suspension, le milieu de terrain de 29 ans estime qu’« On aurait préféré avoir Koulibaly pour la finale. C’est un leader et un cadre de l’équipe, mais on est venu avec 23 joueurs, on doit faire avec ceux qui sont là et je suis sûr que celui qui remplacera Kalidou va assurer. »