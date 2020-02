Le dernier jour du mercato, vendredi, a été agité pour le FC Barcelone. Les pensionnaires du Camp Nou ont annoncé l’arrivée de Franscico Trincão pour cinq saisons. Mais le joueur de Braga, qui a été acheté 31 millions d’euros, n’arrivera que cet été 2020. Avec cette signature, les Catalans réalisent un joli coup, puisque le Portugais est considéré comme le nouveau CR7, et préparent l’avenir. Un transfert surprise. Effectivement, on s’attendait surtout à voir débarquer un numéro 9 lors de cette fin de mercato puisque Luis Suarez va manquer quatre mois de compétition suite à une blessure et une opération du ménisque droit. Comme l’hiver dernier avec Kévin Prince Boateng, voire même lors de précédents marchés des transferts, les Catalans souhaitaient donc se renforcer offensivement. Ils ont ainsi exploré plusieurs pistes dont celles menant à Aubameyang (Arsenal), Ben Yedder (AS Monaco), Giroud (Chelsea), Richarlison (Everton), Bakambu ou encore Rodrigo (FC Valence). Certaines étaient d’ailleurs jugées trop onéreuses par le Barça, qui ne souhaitait pas jeter l’argent par les fenêtres et recruter pour recruter. Malgré le temps qu’il lui restait, le FCB n’a donc pas souhaité aller plus loin, alors que le besoin était urgent et impératif pour une formation qui va jouer sur tous les tableaux.

Et ça fait parler, notamment dans Mundo Deportivo, où on souligne que le Real a par exemple 9 joueurs offensifs expliquant que le pari du Barça est très risqué. Il semblerait que ce mercato d’hiver laisse des traces profondes du côté de Barcelone. Mundo Deportivo parle d’un « tremblement de terre au sein du secrétariat technique du Barça ». Ainsi, on apprend que l’échec des dirigeants dans la quête d’un numéro 9 a été très mal perçu dans les hautes sphères de l’écurie catalane.

On reproche notamment le manque de clarté dans les critères établis et les profils recherchés. Le Barça est effectivement parti dans tous les sens si on se fie aux différentes pistes explorées. Le club espagnol n’aurait également pas apprécié les influences extérieures concernant la gestion de ce dossier. Des réunions internes vont ainsi être organisées dans les prochains jours avec la direction technique et les secrétaires techniques.

Des rendez-vous auront également lieu avec Josep Bartomeu, le président du club. Mundo Deportivo précise que certains changements importants pourraient intervenir et évoque même un « séisme » possible au sein d’un club où le processus de licenciement d’Ernesto Valverde «a laissé des traces, notamment en raison de l’épisode du voyage au Qatar, pour sonder la position de Xavi concernant une possible prise de fonctions, lors duquel furent traqués Eric Abidal et Oscar Grau».