Quel adjectif trouver pour évoquer la gestion du grandissime Mouloudia d’Alger, dont le principal pourvoyeur de fonds n’est autre que la plus grande société nationale dans le pays, la Sonatrach ? Comment se fait-il que des joueurs restent sans salaires plus de trois mois pour une histoire de «mésentente», «incompatibilité d’humeur» ou carrément «intérêts particuliers» entre gestionnaires, au moment où la hiérarchie du sommet observe un mutisme vraiment incompréhensible ? Ce sont autant de questions que les fans des Vert et Rouge se posent alors que leur équipe «bataille» pour rester en tête du classement.

La preuve et avec tous les problèmes vécus depuis le début de saison et cette gestion dont on ne trouve vraiment pas le qualificatif, qui empoisonne les joueurs et les staffs, il se trouve que les joueurs et staffs remplissent convenablement leur travail.

Autre question qui fuse : que serait cette équipe s’il n’ y avait aucun problème, ni financier ni administratif ? Le semi-échec face au CR Belouizdad (2-2) lors de la précédente journée du championnat a, une fois de plus, mis à nu cette crise qui ne dit pas son nom et qui se répercute directement sur les résultats de l’équipe qui devrait connaître son prochain adversaire en Coupe arabe, lors du tirage au sort qui s’effectuait, hier, à Djeddah. Aux dernières nouvelles, l’actionnaire majoritaire suivrait avec attention les choses et ne serait pas content concernant les agissements du directeur général, Fouad Sakhri. Le coach Casoni serait visé par le directeur général au moment où le président du conseil d’administration, Achour Betrouni, soutient le même coach. On déclare dans le milieu du MCA que Sonatrach ne veut pas entendre parler de crise surtout que les moyens sont présents et qu’il ne reste que quelques jours avant de débloquer le budget. Et là, il faut reconnaître qu’il y a véritablement un problème de gestion. Car gérer c’est prévoir. Alors pourquoi les responsables du Mouloudia d’Alger n’ont pas prévu ce cas de blocage possible des finances avant le déblocage du budget ?

Le coach et les joueurs ont, maintes fois, alerté les responsables du MCA, mais la situation est toujours bloquée sur le plan financier. Pourtant, les joueurs prennent toujours leur mal en patience et décident une fois de plus de ne pas parler d’argent. Pendant ce temps, le président Sakhri s’est réuni avec les joueurs avant leur déplacement à Sidi Bel Abbès pour le prochain match du championnat tout en «exigeant la victoire» ! Heureusement que Casoni et Sahkri se sont également réunis, mardi dernier, et il semblerait que l’heure est à l’apaisement. En d’autres termes, ce n’est qu’une «pause», mais alors, tant qu’il n’y aura pas de décision claire et rigoureuse de la part du sommet de la hiérarchie, les fans des Vert et Rouge doutent que les joueurs puissent continuer à se sacrifier dans la perspective, dit-on, de cet objectif d’arracher un titre en fin de saison. Certains estiment que c’est une lourde pression sur les joueurs de ce club aux supporters si exigeants, au vu de la très grande masse salariale qu’ils empochent.

En parlant de prévisions, tout le monde, les responsables du MCA en premier lieu, savent qu’aujourd’hui, l’équipe a un programme si chargé que la moindre erreur, aussi bien sur le plan gestion que technique, risque de coûter cher au plan des objectifs.

En 21 jours, les joueurs du Mouloudia doivent disputer pas moins de 6 matchs, toutes compétitions confondues. Et comme le mercato arrive, y aura-t-il du renfort ? Si oui, comment le régler sur le plan financier, alors que tout est bloqué pour le moment sur le plan budgétaire ?