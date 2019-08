Romelu Lukaku a choisi de durcir le ton au coeur de son drôle d’été 2019. Courtisé par l’Inter Milan, qui n’a pas réussi à s’entendre avec Manchester United, puis par la Juventus, qui a espéré réaliser un audacieux échange avec Dybala, l’attaquant est toujours un joueur de MU et cela l’agace considérablement. Suffisamment pour sécher les entraînements mancuniens et carrément s’afficher aux séances de son ancien club Anderlecht, avec des tenues aux couleurs des Mauves. Une action culottée qui pourrait valoir cher à l’attaquant de 26 ans. En effet, selon le Daily Mirror, les dirigeants de Manchester United vont sévir et lui infliger une amende qui va correspondre à une retenue sur salaire. Le montant de cette amende : 430 000 euros. Ils ont également demandé des comptes à leur joueur sur son comportement, mais ne savent toujours pas quand il daignera se présenter de nouveau au centre d’entraînement. Cela promet une fin de mercato houleuse...