A vrai dire, les deux responsables influents au MC Alger, à savoir le président du conseil d’administration, Achour Betrouni, et le directeur sportif, Foued Sakhri, sont passés à côté, oubliant par la même la grandeur de ce club aussi historique que prestigieux. Car cette histoire de limogeage de l’entraîneur Bernard Casoni a été pratiquement jetée dans la rue par les deux responsables. L’usage professionnel dicte que les responsables concernés par un limogeage de coach se doivent de se réunir autour d’une table, loin de toute influence publique pour traiter une telle affaire, aussi banale soit-elle dans notre football où on change de coach comme on change de chemise. Ceci dit, et selon la propre déclaration de Sakhri, il se trouve qu’il a « les pleins pouvoirs pour prendre la décision de limoger le coach et c’est au conseil d’administration de procéder au règlement de ce limogeage sur le plan administratif. Cette déclaration du directeur sportif du vieux club de la capitale est d’importance capitale pour éviter toute confusion chez les amoureux des Vert et Rouge. Seulement, les deux responsables concernés ont occupé les Unes des journaux et les réseaux sociaux par leurs déclarations donnant, chacun de son côté, le droit de limoger ou maintenir un coach. Et c’est ce qui a causé une véritable confusion chez les fans du Mouloudia pour savoir qui des deux responsables est le véritable décideur, le cas échéant. Certains ont trouvé qu’il n’est pas normal qu’un directeur sportif, qui n’est même pas membre du conseil d’administration, lequel conseil représente la Sonatrach administrativement, puisse prendre la décision de limoger le coach. Pour d’autres, il est le premier responsable sur le plan sportif et c’est lui, donc, qui peut limoger le coach. Et pendant ce temps, l’actionnaire majoritaire du club observe un mutisme total. Mais il se trouve que la déclaration de Sakhri ne laisse aucun doute : il est celui qui a « les pleins pouvoirs pour limoger ou pas le coach ». Ce qui voudrait, certainement, dire, que celui-ci a, soit un écrit lui donnant ce droit légitime, soit, une parole des véritables responsables de la Sonatrach, actionnaire majoritaire du club. Ce qui expliquerait donc pourquoi le premier responsable de la Sonatrach observe un mutisme, car c’était dans l’ordre des choses que Sakhri prenne la décision de limoger Casoni. Et cette idée s’est éclaircie en apprenant aux dernières nouvelles, qu’une réunion devait avoir lieu, hier, entre le coach limogé, Casoni, ses deux collaborateurs Malek et Thomas, et Sakhri pour mettre fin à ce problème d’indemnisation du technicien français. Pour la direction générale sportive du MCA, la proposition est de verser à Casoni ses arriérés de salaires ainsi que trois mensualités en guise d’indemnisation pour résilier son contrat.

Mais Bernard Casoni a pris attache avec un avocat auquel il a remis son dossier, lui qui compte bien faire valoir ses arguments pour percevoir l’intégralité de son argent, c’est-à-dire jusqu’à la fin de son contrat, lui qui a signé en juin dernier un bail de deux années. Il faut savoir que Casoni perçoit mensuellement 22 000 euros, alors que ses deux adjoints Malek et Thomas touchent respectivement

10 000 et 5 000 euros. Lui verser avec ses deux collaborateurs des indemnités jusqu’à la fin de leur contrat coûterait les yeux de la tête à Sonatrach. D’où, la nécessité de trouver une solution au plus vite. Si Casoni ne résilie pas son contrat, le MCA ne pourrait engager un nouveau coach. D’ailleurs, Casoni semble même vouloir faire appel au TAS de Lausanne pour toucher l’ensemble de ses salaires jusqu’à la fin du contrat de deux années. La mésentente entre les deux responsables en question ainsi que la résignation du coach à recevoir toutes ses indemnités bloquent la résiliation du contrat de ce dernier, sauf accord à l’amiable de dernière minute. Et aux dernières nouvelles, et compte tenu du conflit au sommet de la direction opposant Betrouni et Sakhri, Sonatrach ne compte pas laisser passer sous silence les choses.

Les responsables de Sonatrach semblent avoir pris la résolution de se séparer des deux hommes qui gèrent le volet sportif du club. Les jours à venir apporteront plus de détails.