Ayant réussi à s’extirper du guêpier à l’occasion du derby algérois face au MCA (2-2) au stade Omar-Hamadi, le Chabab (25 pts) partira favori dans son antre du 20-Août-1955 face à la JSS (3e, 19 pts), tenue en échec lors de la précédente journée à la maison par l’ASO Chlef (0-0). Les Rouge et Blanc auront une oreille tendue vers le stade du 24-Février-1956 de Sidi Bel-Abbès, théâtre du match entre l’USMBA (10e, 13 pts) et le MCA (2e, 24 pts). La mission des Algérois, sommés de réagir après la contre-performance face au CRB, s’annonce d’ores et déjà difficile face à un adversaire groggy, moins d’une semaine après le carton subi en déplacement face à l’AS Aïn M’lila (0-3). Le MC Oran (3e, 19 pts), accroché devant son public par l’US Biskra (0-0), effectuera un déplacement périlleux à Tizi Ouzou pour affronter la JS Kabylie (7e, 17 pts), qui semble avoir le vent en poupe en alignant quatre matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ce match a été décalé à mardi en raison de l’engagement des Canaris en phase de poules de la C1. L’ASAM

(5e, 18 pts), véritable révélation depuis le début de cet exercice, aura rendez-vous avec le derby de l’Est chez l’ES Sétif (14e, 11 pts), où la victoire est plus que nécessaire pour les locaux afin de s’éloigner de la zone rouge. L’US Biskra (10e, 13 pts) et le NA Husseïn-Dey (12e, 12 pts) accueilleront respectivement le CABB Arréridj (8e, 16 pts) et le NC Magra (15e, 9 pts) avec l’objectif de l’emporter et de s’approcher de la première partie du tableau. Même si les équipes locales bénéficieront de la faveur des pronostics, il n’en demeure pas moins que le facteur surprise n’est pas à écarter dans ce genre de rendez-vous relativement équilibrés. Les matchs Paradou AC - CS Constantine et ASO Chlef - USM Alger sont reportés à une date ultérieure en raison de l’engagement de l’USMA et du PAC en phase de poules de

la Ligue des champions et de la Coupe de

la CAF, dont la 2e journée se jouera ce

week-end.

Programme

Aujourd’hui à 15h :

NA Hussein-Dey – NC Magra

CR Belouizdad - JS Saoura

USM Bel Abbès - MC Alger

ES Sétif - AS Aïn M’lila (huis clos)

US Biskra – CABB Arréridj (16h à huis clos)

Mardi à 16h :

JS Kabylie - MC Oran (huis clos)

à programmer :

Paradou AC - CS Constantine

ASO Chlef - USM Alger