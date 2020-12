Kylian Mbappé, auteur de son 100e but avec le PSG au micro de Canal+: «Cela faisait quelques matchs que je voulais le marquer, c'est une libération, surtout dans un grand club comme ça. En signant ici, je n'aurais même pas pensé marquer trois buts (rires). (100 buts) cela faisait partie des objectifs lointains. Merci à mes équipiers. Je pense que je peux encore plus marquer. J'ai peut-être beaucoup de passes décisives mais j'ai une marge, ça va venir avec le temps. (Je progresse) physiquement. La gêne que j'ai eue à la cuisse (en novembre), j'ai bien travaillé en sélection (pour récupérer). Ça m'a bien aidé que le club et la sélection s'entendent parfaitement sur le programme. Cela a beaucoup fait parler mais il faut dire que ça a bien marché et c'est pour ça que j'ai pu rejouer directement après la trêve. Je me sens de mieux en mieux, enchaîner les matchs va me permettre d'être à 100%. (200 buts, le record du club?) Qui sait? Je n'aurais pas pensé en marquer 100, 200 c'est encore loin. Déjà, marquer mardi (en Ligue des champions), le match d'après... Quand je suis arrivé ici, j'ai dit que je voulais beaucoup progresser et on ne progresse pas en un an. Cela fait 3 ans et demi, j'ai vécu beaucoup de choses ici. J'ai eu des périodes moins bien, le club m'a toujours soutenu