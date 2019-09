En vue des deux matchs amicaux de l’équipe de la Colombie pour la date FIFA du mois d’octobre face respectivement au Chili, le 12 octobre et à l’Algérie, le 15 du même mois, Carlos Queiroz a rendu publique une liste élargie de joueurs concernés par ces deux joutes amicales. Comme il fallait s’y attendre, le technicien portugais et contrairement aux deux derniers matchs amicaux face au Brésil et au Venezuela (mois de septembre), a fait appel cette fois-ci à toutes les stars de la « tricolor » évoluant en Europe, à l’image de James Rodriguez (Real Madrid) ou Radamel Falcao (Galatasaray) pour ne citer que ces deux joueurs. Cette liste élargie permettra à Queiroz de voir le maximum de joueurs durant le rassemblement avant de trancher sur la liste

des 23 qui sera composés des meilleurs joueurs notamment ceux qui jouent en Europe.

La liste des joueurs colombiens :

·Gardiens de buts : David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Aldair Quintana, Éder Chaux.

·Défenseurs : Luis Orejuela, Stefan Medina, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Jeison Murillo, Cristian Borja, William Tesillo, Johan Mojica, Frank Fabra.

·Milieux de terrain : Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Jorman Campuzano, Juan Cuadrado, Jéfferson Lerma, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Mateus Uribe, Yairo Moreno.

·Attaquants : Luis Muriel, Luis Sinisterra, Orlando Berrío, Róger Martínez, Luis Díaz, Sebastián Villa, Radamel Falcao, Duván Zapata, Alfredo Morelos, Rafael Borré, Jhon Córdoba.