La manche retour des 16es de finale de la Coupe arabe des clubs s’annonce compliquée pour le représentant algérien, la JS Saoura, après sa défaite (1-3) à Béchar au match-aller face aux Saoudiens d’Al-Shabab. Et pourtant, lors du match-aller disputé le 23 septembre dernier à Béchar, les choses avaient pourtant bien débuté pour la JSS qui a ouvert le score à la 12e minute de jeu grâce à un coup-franc magistral de Sid-ali Yahia-Chérif des 25 mètres. Mais au retour des vestiaires, la physionomie du match a complètement changé en faveur des visiteurs qui ont renversé la vapeur, en inscrivant trois buts en l’espace de sept minutes par l’entremise de Seba Junior (61e), Abdallah Alhamddan (66e) et Danilo Asprilla (68e). Pour la manche retour prévue aujourd’hui à Riyadh (17h45 algériennes), les hommes de Lyamine Bougherara, qui ont sérieusement hypothéqué leurs chances de passer en 8es de finale, devront réaliser un véritable miracle pour espérer poursuivre l’aventure arabe.

La situation de la JSS est d’autant plus compliquée que le club traverse une mini crise interne, au lendemain de la démission, lundi dernier, de l’homme fort du club Mohamed Zerouati juste après la défaite concédée face aux Saoudiens. Son successeur, Mohamed Djebbar, a été désigné jeudi par les membres du bureau exécutif du club en tant que président pour une période de 45 jours. Dans la capitale saoudienne, les hommes de Bougherara devront faire abstraction de ces aléas s’ils veulent damer le pion aux Saoudiens et revenir à Béchar avec la qualification : une mission difficile, mais pas impossible.