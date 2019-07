«C’est une victoire purement algérienne et à l’algérienne.» Tel est le constat que l’on peut relever des rues d’Oran dès le coup de sifflet final donnant l’accès, mérité, des Verts au carré d’as de la CAN-2019. Cette victoire a donné lieu à un climat festif dans le centre-ville d’Oran, durant toute la nuit de jeudi à vendredi. Les Oranais ne se sont pas trop démenés pour manifester leur satisfaction. Plusieurs centaines, voire des milliers de citoyens ont envahi les rues pour exprimer leur joie. Rythmant à la cadence et louant les mérites du «Onze» algérien, les jeunes, déchaînés, ont occupé les grandes artères jusqu’au petit matin.

A pied, à bord de voitures et de bus, la destination prisée était le centre-ville. Les rues Larbi Ben Mhidi, Khemisti, la rue Mostaganem , Kargaintha, place du 1er Novembre (ex-place d’Armes), place du Lycée Lotfi, El Bahia, place Fontanelle, Gambetta, Insep, Maraval, Protin, Cité Petit, Es Senia, Arzew, Bir El Djir, ont en un laps de temps changé de look caractérisé par un raz-de-marée humain jamais égalé auparavant.

Les rues d’Oran ont été animées par les rythmes de «One, Two, Three, viva l’Algérie!». Des concerts de klaxons assourdissants ont, tout le long de la soirée de jeudi à vendredi déchiré le silence de la nuit oranaise. Du haut des balcons, les youyous stridents des femmes ont fait sortir les plus réticents. C’est l’explosion de joie. Pleurant de joie, dansant et jubilant, les Oranais ont donné libre cours à leurs émotions et leurs mouvements. Ils se sont longuement impatientés pour vivre ces grands moments de grande liesse. Cela faisait bien longtemps que les Oranais attendaient cette bouffée d’oxygène aux senteurs des couleurs vertes. D’autant plus que ces Algériens n’ont ni jubilé ni savouré une telle victoire depuis belle lurette. Et ce n’est pas tout.