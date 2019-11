L’Algérienne Inès Ibbou, sans compétition depuis quelques jours en raison d’une blessure, a perdu huit places dans le nouveau classement mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF), glissant ainsi au 181e rang, avec un total de 152 points. La championne d’Afrique « Juniors » en 2015 s’était en effet retirée du tournoi Copa Nadia, organisé du 13 au 20 octobre à Séville (Espagne), après avoir contracté une blessure pendant qu’elle affrontait l’Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers au premier tour des qualifications. Un éloignement des terrains qui a fini par coûter cette régression à l’Algérienne de 20 ans, tout comme cela a été le cas pour ses compatriotes Amira Benaïssa et Hanine Boudjadi, ayant perdu respectivement six et sept places cette semaine. L’Oranaise de 28 ans, Benaïssa, se retrouve ainsi au 1528e rang, alors que Boudjadi régresse à la 1790e place. Au sommet de cette hiérarchie mondiale féminine, c’est toujours l’Australienne Seone Mendez qui caracole en tête, avec 615 points, devant la Brésilienne Thaisa Grana Pedretti (598 pts) et la Russe Anastasia Zakharova (570 pts).