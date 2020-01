La phase finale de la CAN-2021, prévue au Cameroun l’année prochaine, pourrait se dérouler du 15 janvier au 14 février, selon des informations données jeudi par le site afrikafoot. « Même si officiellement, la CAF n’a pas encore communiqué les nouvelles dates de la tenue de la phase finale de la prochaine coupe d’Afrique des Nations (CAN). Mais à en croire des sources bien informées, le tournoi que le Cameroun se prépare à accueillir devrait se dérouler du 15 janvier au 14 février 2021 », a indiqué la même source. La même source a ajouté que la 33e édition de la CAN, initialement prévue en juin-juillet 2021 au Cameroun « devrait en effet connaître un changement de dates, puisqu’il n’est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d’organiser le tournoi en juin-juillet ». Le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, avait déclaré récemment que son instance va se pencher sur la date du tournoi : « C’est clair que nous devons prendre une décision sur la date. ».