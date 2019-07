La nouvelle division de football amateur, zone sud-est, à lancer l’an prochain, regroupera 16 équipes, a-t-on appris, hier, de la ligue régionale de football du sud-est de Ouargla. Décidée par la FAF, elle sera lancée durant la saison 2020-2021, à l’instar de celle de la zone sud-ouest du pays, a-t-on précisé. Les 16 équipes concernées évolueront pour la saison 2019-2020 en championnat inter-régions de football, zone sud-est, qui sera sanctionné par la rétrogradation de trois clubs et l’intégration de trois autres évoluant actuellement en championnat amateur, à savoir le CR. Béni-Thour, le NRB. Touggourt et le NT. Souf, a expliqué la source. Le détenteur du titre du Championnat amateur assurera son accession directe en Division nationale deux professionnelle, a-t-on fait savoir à la LRF-Ouargla. La création de la division de football amateur dans la région vise à assurer une présence permanente des clubs du Sud dans le Championnat national professionnel et la promotion du football dans le sud du pays, selon la même source.