Après la tension et le suspense de 120 minutes de jeu, le dernier tir au but raté par les Ivoiriens a libéré l’élan de la joie pour une victoire bien méritée par les poulains de Belmadi. Aussitôt la victoire assurée, Annaba s’est transformée en hacienda, où grands et petits, femmes et hommes, se sont entremêlés, manifestant une joie jamais égalée. A peine le match terminé, les feux d’artifices, les fumigènes aux couleurs nationales, klaxons et youyous ont retenti, brisant le calme plat, qui avait plané surtout lors des tirs au but. Les Annabis n’ont lésiné sur aucun moyen pour fêter la victoire de Fennecs, mais surtout manifester leur gratitude à cette équipe et son coach, pour avoir réussi là où personne n’y croyait vraiment. Annaba a vécu une nuit blanche où la place du 1er-Novembre a cédé le temps d’une nuit, son statut de place emblématique du Hirak, à la faveur de la célébration de la qualification des Verts, pour reprendre le lendemain (vendredi, Ndlr) sa vocation initiale d’accueillir les manifestants du Mouvement populaire dans sa 21e semaine. En attendant, les Annabis criaient « Echaâb Yourid la coupe d’Afrique », « l’Equipe ntaâna wa ndirou rayna », dans un décor émouvant, où l’emblème national témoigne de la fidélité d’un peuple à son référent national, mais surtout fier de voir son pays se hisser sur le haut du podium. Le fait marquant dans cette célébration, c’est qu’ils étaient des milliers à avoir investi les rues, tous au pas d’un seul homme, embrassant en pleurs le drapeau national au rythme des chants.