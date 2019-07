Les Oranais, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, n’ont pas tardé à sortir dans la rue pour rendre hommage aux protégés de Belmadi pour le bonheur qu’ils leur ont offert à partir de l’Égypte en battant, avec l’art et la manière le Nigeria et se qualifiant pour la finale de la CAN. La rencontre de dimanche soir a été vécue en suspense par tous ces Algériens faisant face à leurs écrans. Mais, ils n’ont, en aucun instant, renvoyé à une date ultérieure leur espoir d’aller en finale. Ces Oranais n’ont pas été paranoïaques ni sceptiques. Tous les habitants de la rue des Aurès ont tout mis en place pour suivre le match ensemble et fêter la victoire dans un climat convivial. Ce fut le cas lorsque l’arbitre a sifflé le coup de sifflet de final. À vrai dire, ils ont déserté leurs domiciles dès que Mahrez a tranché en signant son but donnant accès aux Verts à la rencontre finale. Et la fête a été totale toute la nuit. « Nous ferons meilleur que ça à l’issue de la rencontre finale que les Verts remporteront sans aucun doute », dira Benisaâd. Le chanteur Houari Paloma s’est engagé, lui, à animer une grande soirée à l’occasion de cette finale. Les Oranais rendant la monnaie de la pièce à des Verts ayant le combat dans leurs veines.