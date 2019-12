Hatem Ben Arfa va-t-il enfin retrouver un club, plus de six mois après sa dernière apparition avec Rennes ? L’international français est convoité par Galatasaray. Un contrat de 18 mois assorti d’un salaire annuel de 3 millions d’euros l’attend en Turquie. Une nouvelle piste pour le joueur de 32 ans après celles évoquées en début de saison (Nantes, Nice, Nîmes), ou encore celle plus récente menant à son club formateur, Lyon, à la recherche de renforts offensifs après la double blessure de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Après son passage raté au PSG, HBA s’est relancé la saison dernière, sous le maillot rennais, en participant activement à la bonne saison du club, vainqueur de la coupe de France face aux Parisiens et seulement défait par Arsenal en 8es de Ligue Europa. En Turquie, il rejoindrait un club en difficulté puisque les hommes de Fatih Terim sont 6es après 15 journées et sont éliminés de toute compétition européenne (placés dans le groupe du PSG en Ligue des champions, ils ont terminé derniers).