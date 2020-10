Selon le journaliste de TV Dello Sport, Alfredo Pedullà, Hellas Verone fait le forcing pour enrôler l'international algérien de Naples, Adam Ounas, sous forme de prêt et ce à 24 heures de la fin du mercato. De retour à Naples, après une saison passée à l'OGC Nice en prêt, le champion d'Afrique est à la recherche d'un nouveau challenge cet été. Plusieurs formations italiennes ont manifesté un intérêt pour l'ancien attaquant de Bordeaux, dont Cagliari et Hellas Verone, mais c'est cette dernière formation qui semble la plus intéressée par les services de l'allier droit de 23 ans. D'après la même source, Hellas Verone a formulé une offre samedi soir à son homologue de Naples. Il s'agirait d'un prêt, avec option d'achat pour la saison prochaine. Cagliari est toujours dans la course pour Ounas alors que le Torino s'est officiellement retiré de la course.