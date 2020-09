Le dossier Kalidou Koulibaly pourrait bien être relancé. Alors que l'international sénégalais aurait déjà trouvé un accord avec Manchester City pour rejoindre la Premier League depuis plusieurs semaines, les négociations entre Naples et les Skyblues patinent, les deux clubs ne parvenant pas à se mettre d'accord sur les termes de ce transfert. Leonardo resterait toujours à l'affût dans ce dossier, lui qui semble toujours à la recherche d'un successeur à Thiago Silva en défense centrale. Cependant, un échange pourrait bien relancer totalement le dossier Koulibaly du côté de Manchester City. Ainsi, comme révélé par l'agent d'Oleksandr Zinchenko, Alan Prudnikov, Naples cherche à se renforcer sur le côté gauche de sa défense, et le latéral ukrainien de Manchester City ferait partie des pistes de Gennaro Gattuso pour ce poste. Et le joueur de Pep Guardiola pourrait bien être inclus dans un potentiel échange avec Koulibaly: «Zinchenko dans la négociation de Koulibaly? Il est sur le radar de Naples, il y a 3 ans il y avait des réunions. Mais pour cela il faut demander à l'agent de Koulibaly, pour qui nous avons le plus grand respect ainsi que le plus grand respect pour la gestion de Manchester City. Et si City m'appelait pour inclure Zinchenko dans l'accord? Si cela se produit, nous écouterons la proposition du Napoli et essayerons de voir ce qu'il faut faire», explique Prudnikov au micro de Radio Marte.