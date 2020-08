À un an du terme de son contrat, Luis Suarez (33 ans, 36 matchs et 21 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) n’a pas encore parlé d’un départ du FC Barcelone cet été. Mais l’Ajax Amsterdam se dit qu’il y a un coup à jouer dans ce dossier, alors que le club catalan traverse une crise importante. D’après le média uruguayen Teledoce, les Lanciers vont prochainement formuler une offre pour « El Pistolero », qui a déjà évolué au sein du club néerlandais entre 2007 et 2011. Reste à savoir si le Barça et Suarez seront convaincus par cette proposition.