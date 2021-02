Manchester City aurait jeté son dévolu sur l'attaquant norvégien et serait prêt à faire des folies pour l'attirer dès l'été prochain. À la recherche du successeur de Sergio Agüero, Pep Guardiola a peut-être identifié son prochain buteur, mais il faudra encore parvenir à l'attirer. Selon les informations du Mirror, le technicien catalan a jeté son dévolu sur Erling Haaland et n'est pas prêt à attendre au-delà de l'été prochain pour le faire venir. Sauf que le Norvégien aura encore 3 ans de contrat à l'issue de la saison avec le Borussia. Il faudra donc y mettre les formes pour convaincre Dortmund. Pas un problème pour la direction de City qui est prête à mettre 115 millions d'euros sur la table. Mais aussi à proposer à Erling Haaland un salaire monstrueux de 460000 euros par semaine. Ce qui en ferait le joueur le mieux payé d'Angleterre. Suffisant pour obtenir gain de cause? Réponse l'été prochain...