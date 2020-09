Les dirigeants de Manchester City seraient passés à l'action au sujet du recrutement de José Maria Gimenez, le défenseur central de l'Atletico Madrid. Dixit les informations révélées par le quotidien AS, les Citizens auraient transmis une offre officielle à la direction des Colchoneros. Le club anglais proposerait 89 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, à la formation espagnole pour l'international uruguayen de 25 ans. Le directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain, discuterait avec Miguel Angel Gil Marin et Andrea Berta, respectivement président et directeur sportif de l'Atletico Madrid. Toujours selon nos confrères espagnols, le pensionnaire du Wanda Metropolitano ne songerait pas à vendre le natif de Toledo, attiré durant l'été 2013 en provenance de Danubio. José Maria Gimenez est sous contrat jusqu'en juin 2023 et lié à une clause libératoire de 120 millions d'euros.