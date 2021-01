Auteur de belles performances avec Tottenham, l'attaquant Harry Kane (27 ans, 23 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) continue de susciter les intérêts des plus grandes formations européennes. Selon les informations du média Bild, Manchester City prépare ainsi une offensive XXL pour l'international anglais en vue du prochain mercato d'été. Malgré l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le monde du football, les Citizens seraient prêts à investir 100 millions d'euros pour recruter l'avant-centre des Spurs! Cependant, on imagine mal le club londonien vendre l'un de ses meilleurs joueurs, sous contrat jusqu'en juin 2024. Surtout à un concurrent direct en Premier League...