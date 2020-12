Depuis plusieurs mois, l'attaquant de la Juventus Turin Paulo Dybala (27 ans, 8 matchs et 1 but en Série A cette saison), discute d'une éventuelle prolongation de son contrat avec ses dirigeants. Actuellement lié à la Vieille Dame jusqu'en juin 2022, l'international argentin a reçu une nouvelle offre XXL de la part de sa direction d'après les informations du média Olé. Ainsi, la Juve souhaite prolonger l'ancien joueur de Palerme jusqu'en 2027 avec un salaire annuel estimé à 10 millions d'euros! De plus, le champion d'Italie en titre se montre également prêt à intégrer dans cette proposition des bonus, qui peuvent atteindre les 2 millions d'euros par an. Désormais, la balle se trouve dans le camp de Dybala.