C’est une humiliation historique à laquelle nous avons assisté vendredi. Opposé au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone s’est lourdement incliné sur le score de (2-8) face à des Bavarois qui n’ont même pas eu à forcer leur talent en seconde période pour inscrire quatre réalisations supplémentaires. Désormais, alors que le Barça est plus que jamais au fond du trou, cette déroute devrait sonner le glas de l’aventure de Quique Setién sur le banc barcelonais. Le Barça se serait mis à scruter le marché afin de trouver un nouvel entraîneur capable de redresser l’écurie catalane la saison prochaine. Et à en croire les informations publiées par Mundo Deportivo hier, la piste menant à Ronald Koeman aurait pris de l’ampleur ces dernières heures. Bien qu’il y ait des réticences du fait qu’il soit déjà sélectionneur des Pays-Bas, le profil de l’ancien joueur passé par le Barça entre 1989 et 1995 séduirait tout particulièrement la direction des Blaugrana, qui l’avait déjà contacté l’hiver dernier du temps où elle cherchait un successeur à Ernesto Valverde.