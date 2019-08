Le tournoi de boxe qui se tient du 21 au 29 août, dans le cadre des 12è Jeux africains qui se poursuivent au Maroc jusqu’au 31 du même mois, enregistre une participation record de 203 boxeurs et de boxeuses. Grâce aux 153 boxeurs et 50 boxeuses représentant 34 pays, le tournoi qui se déroule à la salle omnisports Al Amal à Rabat, connaît un record de participation sur l’ensemble des éditions des Jeux africains et des championnats d’Afrique. Les tours éliminatoires ont débuté mercredi alors que les demi-finales et la finale se dérouleront les 28 et 29 août en deux séances. Le tirage au sort officiel a eu lieu mardi soir au Centre national des sports Moulay Rachid à Salé, sous la supervision du directeur technique de la compétition, l’Autrichien Waldemar Minsel.