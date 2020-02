Les compétitions du Championnat national de judo (cadets) ont débuté jeudi à Sétif avec une participation record de 875 athlètes ce qui présage un «avenir prometteur» à cette discipline, a déclaré jeudi le directeur technique adjoint de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Abdelkrim Nabil Amalou. Cette compétition, organisée à la salle Abdelaziz Barchi de la cité 1006 logements de Sétif par la FAJ, en collaboration avec la ligue locale de la discipline et la direction de la jeunesse et des sports (DJS) se déroulera sur 3 jours, a précisé à l’APS le même technicien, ajoutant que le nombre de 875 athlètes participant à cette compétition, dont 438 femmes, constitue une «première et un bon indice pour l’avenir de ce sport».