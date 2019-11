Comme déjà annoncé, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (38 ans) se rapproche sérieusement d’un retour au Milan AC ! En fin de contrat avec le Los Angeles Galaxy en décembre, le Suédois devrait retrouver la Lombardie dès janvier, annonce le journal La Gazzetta dello Sport hier. D’après la publication, les Rossoneri entendent proposer un bail de six mois au Scandinave et en faire un renfort de choix, pour la seconde partie de saison. Si Bologne reste également en course, les Milanais conserveraient logiquement une longueur d’avance sur le dossier.