Ces derniers jours, la presse anglaise et italienne annonçaient que Manchester United et la Juventus étaient tout proches d’effectuer l’échange de l’été entre Romelu Lukaku et Paulo Dybala. Un échange qui semble aujourd’hui compliqué, notamment comme l’annonce TuttoMercatoWeb. Néanmoins, l’ancien défenseur italien Andrea Dossena s’est exprimé au sujet du prodige italien, indiquant que si Liverpool serait venu aux renseignements pour le joueur, il n’aurait pas hésiter à considérer l’offre des Reds.