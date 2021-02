Dans le football algérien, les paradoxes sont à la pelle, notamment dans des clubs professionnels dirigés par des amateurs, voire des médiocres. Et ce n'est là que la résultante du fait d'avoir fait du neuf avec du vieux. La présence des anciennes têtes a encore de beaux jours devant elle, provoquant un effet domino. Depuis quelques années, la tendance est à cette demande des supporters, revendiquant que leurs clubs soient gérés par des sociétés nationales. La présence de ces dernières assurera, selon ces supporters, une bonne manne financière pour garantir les salaires des joueurs et se permettre le luxe d'attirer les «meilleurs» joueurs. Dans les quatre coins du pays, tout le monde réclame cette société nationale, afin d'être sur un pied d'égalité avec ceux ayant déjà bénéficié de ce privilège, tels que le CR Belouizdad (Madar-Holding), l'USM Alger (Serport), le MC Alger (Sonatrach) et le CS Constantine (ENPI). Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, des supporters des clubs qui ont déjà des sociétés nationales en place critiquent leur manière de gérer allant même jusqu'à revendiquer, pour certains... leur départ. Ce qui s'est passé lundi après-midi au siège de la Sonatrach en est la parfaite illustration. Des dizaines de supporters du Vieux club de la capitale se sont présentés au siège de la firme pétrolière, qui a été vandalisé, en demandant de «payer les joueurs» et de «libérer le Mouloudia». Cette revendication n'est pas nouvelle, certes, mais jamais le degré de violence n'a atteint celui enregistré en cet après-midi. Abdennacer Almas, employé de la Sonatrach et président du conseil d'administration de la SSPA/MCA a pointé du doigt le coach Nabil Neghiz, qui, selon lui, a incité les supporters à se comporter de la sorte par sa déclaration après le faux pas à domicile face à l'US Biskra (1-1), samedi dernier. «Les joueurs manquent de motivation financière depuis le début de la saison», avait déclaré Neghiz. Cela mène vers une question pertinente: qu'apportent réellement ces sociétés nationales aux clubs et au développement du football national? Force est de constater, depuis l'avènement du professionnalisme en Algérie en 2010, que les sociétés sportives par actions (SSPA) n'accomplissent aucune action, ou presque, parmi celles mentionnées dans les décrets 13-05 du 23 juillet 2013 et 15-73 du 16 février 2015. Ces SSPA sont gérées de la même manière que lors de la période d'avant décrets, soit anarchiquement et au jour le jour. Les projets sont limités sur trois axes: résultats immédiats, assurer le salaire des joueurs et chercher les ressources financières qui permettent de couvrir les différentes charges. Pour ces sociétés nationales (Madar-Holding, Serport, Sonatrach et ENPI) leurs clubs sont un gouffre financier, sans plus. Leurs dirigeants ont beau tenter de véhiculer cette image d'un «investisseur», venu redorer le blason en mettant en place un «projet ambitieux» pour avoir un vrai club professionnel, sportivement et administrativement. Mais au train où vont les choses, cela ne dépasse même pas le stade des parlottes. Ce système est, désormais, à revoir. Le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que la Fédération algérienne de football, représentée par son prochain président sont interpellés.