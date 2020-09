L'Expression: Comment voyez-vous la situation du football national durant cette période du Covid-19?

Mourad Ouardi: À une situation exceptionnelle, une solution exceptionnelle. Des solutions exceptionnelles, on ne peut pas être d'accord sur ce qui a été décidé et c'est une des raisons qui fait qu'on constate aujourd'hui, trop de palabres de la part de ceux qui, peut-être, ont raison de se plaindre alors que pour d'autres, il ne faut pas qu'on rajoute de l'huile sur le feu.

Cependant, il faut d'ores et déjà réfléchir sur la suite du championnat de football qui, lui, vivra éternellement et que les conjonctures comme celles du Covid-19, si on n'a pas réfléchi correctement sur la suite à venir avec le nombre de matchs qu'on va jouer, cette saison va connaître une très longue durée. Par le passé, on n'arrivait même pas à s'asseoir correctement sur une programmation rigoureuse, faute d'anticipation dans la gestion et d'une vision bien claire. La saison exceptionnelle de cette année pourrait avoir des répercussions néfastes sur celles à venir.

Quelles sont, selon vous, technicien avéré et chevronné, les répercussions de cette crise sanitaire sur le football national sur le plan purement technique?

Sachant qu'actuellement, notre Equipe nationale repose sur la force des joueurs expatriés, on se demande pour quelle raison s'acharne-t-on, aujourd'hui, pour débuter un Championnat national, alors que les multitudes de problèmes que vit notre football à cause du coronavirus, auront des répercussions négatives sur plusieurs aspects.

Lesquelles?

Il y a, d'abord, un début de préparation très tardif. Ensuite, il y a le manque de moyens pour permettre aux clubs de se mettre dans la lignée d'une obligation de sécurité sanitaire. C'est aussi à se demander si on a vraiment les moyens appropriés pour permettre à tous nos clubs de faire des examens médicaux quotidiennement. D'autre part, il y a ce satané problème des finances, centre névralgique de toute réussite, qui manquent cruellement, pratiquement à l'ensemble de nos clubs. Et il y a bien évidemment cet aspect très important de la remise en forme des joueurs pour qu'ils puissent entamer cette saison avec une difficulté supplémentaire, à savoir de terminer une saison rapidement en multipliant les matchs pratiquement avec un nombre progressif chaque semaine. Ce sera, ainsi, un rythme qui demande une projection de prise en charge sur plusieurs aspects pour permettre aux joueurs de s'adapter à la répétition des matchs en ayant les moyens de récupération adéquats.

Que vous inspire le changement du système de compétition lancé par la FAF?

On n'a vu que l'émergence d'un bon nombre des équipes avec seulement le coup de baguette magique par rapport au seul contenu du classement obtenu, sachant que le professionnalisme c'est d'abord une économie de marché qui demeure le label du club. Ce dernier est obligé de répondre à un cahier des charges préétabli pour chaque division, constituant la pyramide de notre système de compétition.

Le professionnalisme, qui est en train d'être appliqué, est-il équitable?

On constate un déséquilibre des forces concernant le volet financier. Obliger les clubs à se constituer en sociétés d'actions tout en aidant certains, par l'apport des entreprises, de surcroît étatiques alors que d'autres non.

D'ailleurs, cette exigence n'a plus droit d'être dans la mesure où une société est constituée par un groupe dont les membres, eux-mêmes, doivent y contribuer. En plus, c'est bien

d'opter pour un outil de contrôle, celui de la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF). Mais plus utile serait aussi de trouver les moyens appropriés dans la gestion de nos clubs qui attendent à chaque fois, la bénédiction de l'Etat. Par ailleurs, l'IRG est plafonné au seuil de 27 millions de centimes pour tout le monde, alors qu'un joueur est payé à plus de 200 millions de centimes et il est appelé à payer la même somme! Il serait plus judicieux d'aller sur un pourcentage pour déterminer la somme de l'IRG au lieu d'une déduction décidée.

Tous les clubs crient au manque de finances, que vous inspire cet état de fait?

Je pense qu'il faut revoir les lois qui régissent les clubs algériens sachant que la politique des sociétés par actions est la résultante des règlements régissant la création des associations. Quant au professionnalisme, il a besoin des moyens financiers nécessaires afin de pouvoir gérer les problèmes rencontrés quotidiennement et une masse salariale importante ne sachant pas comment peut-on l'obtenir.

Une des raisons, demeure: chaque saison ces dettes colossales qui se griffent dans la gestion et qui obligent, trop souvent, nos clubs à demander à l'Etat de venir à leur rescousse.

Concernant le volet formation, qu'avez-vous à dire sur le sujet?

Au MO Béjaia, j'ai élaboré un projet pouvant être réalisé si la suite à venir s'annoncera pratiquement positive dans la mesure où je ne suis pas le seul qui peut décider de la politique. Le CSA voulait mettre les moyens pour répondre convenablement au projet de formation des jeunes. Mais l'accompagnement d'un projet ne peut être l'apanage de la bonne volonté des dirigeants seulement, mais d'une volonté à tous les niveaux. L'idée est de rassembler les meilleurs talents des catégories entre 14 et 17 ans et leur consacrer plus de temps et des moyens pour leur épanouissement jusqu'à l'âge senior. Chose que peut réaliser n'importe quel club algérien pour qu'il n'y ait pas déperdition et afin de promouvoir les jeunes au fur et à mesure et de là, minimiser les coûts des joueurs engagés en fin de saison et venus d'autres clubs.

Vous êtes le DTS du MO Béjaïa, que se passe-t-il au sein du club?

Le président du CSA se bat bec et ongles pour motiver ceux qui ont l'amour de ce club afin de se manifester pour le remettre, bien sûr avec l'aide du public, à la place qui lui sied. J'espère que la raison reviendra et que tout le monde se mettra à penser «collectivement» pour permettre au club de démarrer.

Que pouvez-vous nous dire sur les perspectives de l'Equipe nationale, championne d'Afrique?

Il faut remarquer que c'est l'image de notre Equipe nationale qui commence à mettre la pression sur ceux qui croient détenir le monopole du football africain et international. Je mets en garde les responsables afin qu'ils mettent tous les moyens nécessaires et surtout, une politique de réussite continuelle et pas de façon saccadée comme nous l'avons

vécue par le passé.

Quelle est votre conclusion?

Je souhaite simplement que le développement du football dans notre pays soit la politique d'une priorité pour l'intérêt général et non pas pour l'intérêt des personnes. En d'autres termes, la défense de tout le monde pour un intérêt commun.