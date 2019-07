Nabil Fekir fait tout son possible pour quitter l’OL où il a été formé. Après avoir défendu les couleurs du club rhodanien, il souhaite aller voir ailleurs, afin de se donner les moyens de passer encore un autre palier. Mais ça ne se bouscule pas concrètement pour le capitaine, alors que son profil plaît bien à Chelsea, au Bayern, à la Juventus ou encore à l’Atletico Madrid. « Il y a des discussions avec des gens qui ne sont pas pressés d’aboutir parce qu’ils veulent bien négocier », avait expliqué Jean-Michel Aulas sur RMC, parlant du manque d’offensive réelle des clubs courtisans de Nabil Fekir. Du coup, le président de l’ OL tente de mettre une grosse pression aux formations qui sont intéressées.

« Mais nous, on n’a pas besoin d’argent. Et on souhaite le garder si on ne trouve pas de quoi le remplacer », a-t-il prévenu sur la radio. Cependant, les nouveaux représentants du capitaine de l’Olympique Lyonnais multiplieraient les contacts, afin de placer leur poulain dans un club étranger cet été. Ils seraient allés jusqu’à proposer les services de ce dernier à Arsenal. C’est l’information véhiculée par le Daily Mirror qui annonce un éventuel transfert de Nabil Fekir autour d’un peu plus de 33 millions d’euros. Le meneur de jeu de l’OL remplacerait ainsi le décevant Mesut Özil dans le onze d’Unai Emery. Rappelons que Jean-Michel Aulas a accepté de baisser considérablement le tarif de Nabil Fekir. De 70 millions d’euros fixé l’été dernier, le dirigeant serait prêt à ne réclamer que 30 millions selon L’Équipe. « Un départ de Nabil Fekir pourquoi pas. On lui a donné un bon de sortie. Mais on n’est pas dans un monde de Bisounours, on sait qu’il ne lui reste qu’une année de contrat, donc ce n’est pas le même prix que s’il avait encore quatre ou cinq ans… », avait souligné le patron des Gones sur la radio.