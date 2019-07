Neymar (27 ans) a préparé le terrain ces derniers jours en envoyant de nombreux messages pour confirmer son envie de revenir au FC Barcelone. Le Brésilien devrait donc accueillir l’information venue d’Espagne avec le sourire. On apprend, hier, que le Barça serait enfin passé à l’action ! Selon le journal espagnol AS, le FC Barcelone a formulé une première offre concrète au Paris Saint-Germain.

Et comme évoqué depuis plusieurs semaines, la proposition barcelonaise inclut des joueurs en échange.

Ainsi, les Blaugrana proposeraient 40 millions d’euros, plus Ousmane Dembélé (22 ans) et Philippe Coutinho (27 ans). Cette offre aurait été jugée «ridicule» par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Le PSG ne ferme pas la porte à un départ de sa star, et le directeur sportif Leonardo l’a confirmé au joueur lors de leur entretien lundi, mais les dirigeants parisiens espèrent au moins récupérer la somme de 222 millions d’euros investie en 2017.

Après le recrutement d’Antoine Griezmann pour 120 millions d’euros, le Barça ne semble pas avoir la marge de manoeuvre nécessaire pour répondre aux exigences de Paris. Cependant, le dossier est loin d’être refermé. Avec des ventes de Coutinho et Dembélé, les Blaugrana ont la possibilité de récupérer une belle somme d’argent, tout en dégraissant dans un secteur offensif encombré. Encore faut-il trouver des acheteurs alors que Barcelone espère récupérer au moins 100 millions d’euros pour chacun. Le feuilleton Neymar est très loin d’être terminé.