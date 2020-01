Le MC Oran s’est qualifié aux huitièmes de finale de la coupe d’Algérie, en dominant, jeudi, l’ARB Ghriss (3-1), et rejoint l’ASO Chlef, l’USM Bel-Abbès et l’USM Annaba, qui s’étaient qualifiés plus tôt. Les buts du MC Oran ont été inscrits par Nadji (23’), Hammidi (32’) et Friefer (42’), alors que l’ARB Ghriss a sauvé l’honneur sur penalty (50’).

L’USM Bel-Abbès, détenteur du trophée en 2017, s’est qualifiée en déplacement face à l’IR Mecheria (2-0), grâce à deux buts signés Litt (35e) et Soltani (65e). De son côté, l’ASO Chlef a dû recourir à la prolongation pour venir à bout de l’IRB Boumedfaâ (3-1).

Le club chélifien a ouvert le score par Arab (29’), avant que les visiteurs n’égalisent grâce à Meziane (68’).

Durant la prolongation, l’ASO a fait la différence en marquant deux buts par Fellahi (108’) et Arab qui récidive sur penalty (120’).

La formation de Boumedfaâ a terminé la partie en infériorité numérique après l’expulsion d’un joueur lors de la prolongation. L’USM Annaba, 6e au classement de la Ligue 2, n’a pas trouvé de difficulté pour éliminer à domicile le CR Village-Moussa de la division amateur (2-0). Kharoubi (15’) et Medafaï (72’) ont permis aux siens de poursuivre leur aventure dans cette compétition populaire. Les

autres rencontres des 16es de finale se poursuivront jusqu’au 4 février prochain.

Résultats partiels

ASO Chlef 3 - IRB Boumedfaâ 1 (AP)

SC Mecheria 0 - USM Bel-Abbès 2

USM Annaba 2 - CR Village-Moussa 0

MC Oran 3 - ARB Ghriss 1