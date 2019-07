L’ASM Oran ne voit toujours pas le bout du tunnel, même si l’équipe pensionnaire de la Ligue 2 a entamé un stage à Oran, mais sans entraineur en chef. A moins de trois semaines du coup d’envoi de la compétition officielle, les dirigeants de l’ASMO enclenchent une course contre la montre pour monter un effectif capable de relever le défi la saison prochaine.

Cependant, les choses se présentent sous de mauvais auspices vu le départ massif des joueurs de l’effectif de l’exercice passé, alors que la plupart des cadres conditionnent leur retour à l’entraînement par la régularisation de leur situation financière. Même position prise par l’entraîneur, Salem Laoufi, qui avait réussi la saison passée à faire éviter la relégation à la formation de M’dina J’dida qu’il avait rejointe dans les dernières journées du championnat.

En dépit de tous ces aléas, l’équipe est entrée en stage bloqué à Oran depuis vendredi passé. C’est grâce à la contribution de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) que les Vert et Blanc ont pu effectuer ce regroupement que dirige le préparateur physique de l’équipe, indique-t-on du côté de la direction du club.

Néanmoins, seuls quelques cadres du groupe, à l’image du capitaine Berramla, participent à ce regroupement en compagnie de plusieurs joueurs promus des équipes jeunes du club, en plus de la nouvelle recrue, Belaha, le désormais ex-défenseur central du club voisin le MC Oran. Cela se passe au moment où le flou persiste toujours au niveau de la direction de l’ASMO vu que l’assemblée générale des actionnaires qui devrait sceller le départ du président du conseil d’administration, Mohamed El Morro, n’a toujours pas eu lieu.

Cette situation risque de jouer un mauvais tour au deuxième club de la capitale de l’Ouest où l’on donne l’impression de ne pas avoir retenu la leçon des deux précédents exercices en particulier au cours desquels l’équipe a évité de justesse la relégation au troisième palier, estiment les observateurs.