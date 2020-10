Mis à l'écart depuis mars dernier, Mesut Özil (31 ans) vient pourtant de recevoir un sacré bonus! Dans le cadre de sa prolongation de contrat en janvier 2018, le milieu offensif d'Arsenal avait négocié une prime de fidélité à 9 millions d'euros un montant que l'Allemand a touché en septembre, révèle The Athletic. Autant dire que le club londonien l'a mauvaise sachant que son indésirable, qui a sans doute refusé de partir cet été pour des raisons financières, a déjà le salaire (environ 20 millions d'euros par an) le plus élevé de l'effectif...