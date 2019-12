Le président de la LFP, Abdelkrim Medaouar, a présidé mercredi à Alger, une réunion conjointe avec les présidents de clubs pour traiter divers points. Medouar a souhaité que les engagements pris par le gouvernement, récemment, à savoir la dotation des clubs de moyens financiers par le biais d’entreprises économiques publiques se concrétisent afin de venir en aide aux clubs qui traversent des jours difficiles. Il y a lieu de relever que l’unanimité s’est faite autour de la mise en place d’une commission composée de présidents de clubs choisis par le président de la LFP avec la mission d’élaborer des dossiers qui relèveront notamment du statut particulier des clubs, du contrat du joueur, de la fiscalité et de la sécurité sociale, des droits de TV, du sponsoring solidaire, et d’autres sujets comme le système de la compétition et les infrastructures. Cette commission sera installée prochainement et elle entamera, dès sa mise en place, sa mission afin d’arriver à la rédaction d’un document qui regroupera toutes les réflexions et idées en mesure de contribuer à la sortie de la crise dans laquelle se débat le football professionnel. Les interventions des membres présents ont tourné autour des affaires liées avec la commission de résolution des Litiges.

Le président de la commission, Hammouda, a répondu à toutes les interrogations de présidents des clubs. En apparence, il a réussi à convaincre l’assistance, tout en insinuant que les problèmes supposés entre les clubs et la CNRL sont dus aux carences administratives des SSPA.. Il a lancé un défi aux clubs qui avancent des affaires à travers lesquelles la CNRL n’a pas rendu un jugement équitable. Un intervenant a évoqué la dualité entre les décisions de la CNRL et celles du Tribunal arbitral du sport. Hammouda a préconisé la tenue d’une réunion commune présidens de clubs - TAS pour soulever ce genre de problèmes.

Ligue 2 – 15e journée

Programme d’aujourd’hui

A Bou Saâda – MCE Eulma (15h)

ASM Oran - RC Relizane (15h)

JSM Skikda - O Médéa (15h)

USM Harrach – DRB Tadjenanet (15h)

USM Annaba -AS Khroub (15h)

MC Saïda - RC Arbâa (15h)

JSM Béjaïa - OM Arzew (16h)

WA Tlemcen - MO Béjaïa (16h)