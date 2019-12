Depuis 2016, année des débuts d’Aissa Mandi (28 ans) au Bétis Séville, le joueur ne fait que progresser à vitesse grand V. Ses prestations éblouissent plus d’un, épatent ses dirigeants. Du coup, le défenseur central et arrière droit algérien pourrait rempiler avec les Andalous. D’après les informations de Mundo Deportivo, un contrat de deux saisons supplémentaires attend l’ancien joueur du Stade de Reims au Bétis Séville. Si ce nouveau contrat a pour conséquence directe les belles performances du joueur depuis son arrivée dans l’Andalousie, un autre fait serait aussi le soubassement de cette récompense. Le joueur est fortement courtisé par des clubs dont l’Atlético Madrid. Alors, les dirigeants jouent la carte de la sécurité et aussi en faire de bonnes affaires. Puisque la clause libératoire - 30 millions d’euros actuelle- serait augmentée en cas de prolongation du contrat, qui court jusqu’en juin 2021.