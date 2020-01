C’ést aujourd’hui, à partir de 14h, que la JS Kabylie recevra l’AS Aïn M’lila dans le cadre des 32es de finale de la coupe d’Algérie, au stade de Aïn M’lila. Cette rencontre ne s’annonce nullement facile pour les gars de la Kabylie, lesquels traversent une période très difficile sur tous les plans, caractérisée par ce bras de fer entre le président Chérif Mellal et ses opposants. Les camarades de Saâdou, qui viennent de subir une défaite cuisante à Casablanca en C1 face au Raja (0-2), n’ont pas encore digéré ce revers qui a soulevé l’ire des supporters et de la direction. C’est pourquoi aujourd’hui à Aïn Mlila, la pression sera forte sur les joueurs qui devront se ressaisir. Pour Mellal, ses protégés devront sortir de cette confrontation avec une victoire et une qualification pour rester dans la course à ce titre et surtout retrouver le calme au sein de la maison JSK après des jours mouvementés. D’ailleurs, dans son intervention, ce dernier a rappelé que toutes les conditions ont été réunies pour son équipe. Il n’y a aucune raison de perdre, ni encore moins de justification. Après le retour du Maroc, une réunion a regroupé le président et ses collaborateurs avec les joueurs pour tirer au clair de nombreux points, a annoncé un communiqué de la direction. Selon des sources au fait de ce qui se passe à la direction du club, la pression est remontée d’un cran sur l’entraîneur français Hubert Velud, sommé encore une autre fois de renouer avec les victoires. Ce dernier, qui a longtemps justifié les revers de son club par le manque de joueurs, n’aura pas cet argument à la disposition étant donné que les recrutements s’éloignent de jour en jour. Velud est sommé de ramener de bons résultats avec l’effectif qui est à sa disposition. Les joueurs disponibles, même en deçà des attentes, sont également appelés à se surpasser, car ils ont tous les moyens nécessaires. Aujourd’hui donc, en plus d’être qualificative, la rencontre est un grand test pour les joueurs des Jaune et Vert et leur entraîneur. Une élimination est significative d’une disgrâce pour Velud. Lors d’une réunion qui l’a regroupé avec le président Mellal, ce dernier a été appelé à améliorer les résultats avec les joueurs qui sont à disposition. Signe que les réclamations incessantes de recrutement ne font plus recette. Cet après-midi, les choses ne seront pas faciles par ailleurs. L’équipe de l’AS Aïn M’lila ne rentrera pas sur le terrain pour offrir des gâteaux aux invités. Une rude bataille va se jouer sur le carré entre une équipe locale qui mettra sans nul doute à profit son public et un adversaire acculé et contraint de renouer avec les victoires afin d’éloigner le signe indien qui le poursuit depuis plusieurs semaines.

Par ailleurs, il est à mentionner que le mercato hivernal est pour l’instant blanc au chapitre des recrutements, hormis, celui, il y a quelques semaines, du Libyen Tubal. La direction du club n’a pas encore annoncé un quelconque joueur pouvant intégrer le club dans les prochains jours, à moins d’une surprise. Sur un autre plan, la guerre féroce qui oppose Mellal à son prédécesseur, Hannachi, prend une autre tournure.

La direction de la JSK a décidé de porter plainte contre ce dernier et l’on annonce le dépôt des derniers bilans de Hannachi chez les services concernés pour la vérification. La direction actuelle, selon nos sources, suspecte des trous noirs dans la gestion financière de l’ancien président qui refuse de donner les bilans.