Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa (32 ans) fait décidément beaucoup parler de lui ces dernières heures. Alors qu’il était question d’un éventuel retour à Nice malgré l’absence de contacts concrets, le milieu offensif pourrait prendre une autre direction, toujours en Ligue 1 ! Jeudi, L’Equipe confirme qu’une réunion a récemment eu lieu à Paris entre le Tricolore et les dirigeants du FC Nantes en vue d’une collaboration jusqu’à la fin de la saison. A l’heure actuelle, le natif de Clamart n’a pas pris de décision, mais la piste menant aux Canaris n’est pas pour lui déplaire. Contrairement à Nice, son profil fait en plus l’unanimité en Loire-Atlantique où le président Waldemar Kita et l’entraîneur Christian Gourcuff se montrent favorables à sa venue. Un paramètre susceptible de faire la différence face à des Aiglons qui tardent à passer à l’action…