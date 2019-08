Cet été, le PSG est actif sur le marché des transferts, ayant déjà enregistré 6 arrivées. Toutefois, Leonardo pourrait ne pas en rester là et une nouvelle priorité aurait été désignée par Thomas Tuchel : le poste d’arrière droit. Après avoir perdu Dani Alves, le PSG pourrait attirer un concurrent à Thomas Meunier. Et dans les bureaux parisiens, les regards seraient actuellement tournés vers Youcef Attal, récent vainqueur de la CAN avec l’Algérie et auteur d’une énorme saison avec l’OGC Nice. A 23 ans, Attal passera-t-il un palier en rejoignant le club de la capitale ? Selon Soccer Link, l’avenir de Youcef Attal pourrait se jouer dans les prochains jours. En effet, l’entourage de l’Algérien devrait rencontrer l’OGC Nice la semaine prochaine afin de faire un point sur la situation. Et pour le moment, les positions des deux parties divergeraient. En effet, Attal aimerait bien rejoindre le PSG, tandis que les Aiglons ne voudraient pas lâcher le latéral droit polyvalent et pourraient, pour cela, lui offrir une revalorisation salariale. Il figure dans les plans des nouveaux propriétaire du club, qui cherche à le blinder afin de faire profiter l’équipe de son talent et, quelques années plus tard, le club de son éventuel transfert vers l’un de ses courtisans.